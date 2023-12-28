في ملعب كرة قدم.. اطلاق نار وجرحى

Advertisement

تطور اشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة القبة داخل ملعب لكرة القدم حيث اقدم المدعو "م.ع" على اطلاق نار باتجاه المدعو "ع.ح" ما ادى الى اصابته بقدميه ليتم نقله الى مستشفى طربلس الحكومي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ولاحقاً، تطور الاشكال الى توتر واطلاق نار متبادل بين العائلتين دون وقوع اصابات