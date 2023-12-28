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لبنان

في ملعب كرة قدم.. اطلاق نار وجرحى

Lebanon 24
28-12-2023 | 01:03
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تطور اشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة القبة داخل ملعب لكرة القدم حيث اقدم المدعو "م.ع" على اطلاق نار باتجاه المدعو "ع.ح" ما ادى الى اصابته بقدميه ليتم نقله الى مستشفى طربلس الحكومي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ولاحقاً، تطور الاشكال الى توتر واطلاق نار متبادل بين العائلتين دون وقوع اصابات
 
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