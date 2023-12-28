الكنيسة تستعيد أملاكها من تيار سياسي وازن

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أفادت مصادر كنسية معنية "ان ادارة الاوقاف التابعة لاحدى الرهبانيات الوازنة فتحت تحقيقا في عقود ايجار ابرمها رؤساء اديار لصالح تيار سياسي مسيحي وازن من دون العودة الى الرئاسة العامة لهذه الرهبانية.ووفق المعلومات فان مسؤولين في هذا التيار تفاهموا قبل سنوات مع رؤساء اديار في الشمال وابرموا عقود ايجار بأسعار بخسة جدا، لقاء استثمار اراضي زراعية مساحتها حوالى 150 الف متر مربع وجني ارباح طائلة منها. وقد وصلت هذه الاخبار الى الرئاسة العامة التي اشترطت، لتجديد العقود، دفع بدلات ايجار مناسبة او الغاء العقود، فرفض مسؤولو هذا التيار الامر وباشروا اجراءات تسليم العقارات".وفي المعلومات ايضا فان مسؤولي هذا التيار السياسي خضعوا لشرط دفع بدلات ايجار واقعية لقاء عقارين مستأجرين من قبلهما وتقدر مساحتهما بحوالى 90 الف متر مربع ويحتويان على اشجار زيتون وكروم ، ومشيّد عليهما مقر حزبي تابع لهذا التيار السياسي.وبحسب المعلومات فان الرئاسة العامة للرهبانية باشرت باجراء جردة شاملة للعقارات والاراضي المؤجرة لضبط الفلتان الحاصل والذي بدأت خفاياه تنكشف مما يحرم الاديار من ايرادات كبيرة، ويتسبب بمشكلات متنوعة على غرار الازمة الني احدثها بدء تشييد مقر حزبي في منطقة مصنفة اثرية.