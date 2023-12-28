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لبنان

بيع العقارات شمالا: السوريون اولا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2023 | 01:45
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أفادت مصادر عقارية في الشمال ان نسبة كبيرة من عمليات شراء العقارات التي جرت في الآونة الاخيرة عائدة للسوريين المقيمين في لبنان والمغتربين منهم.
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المصدر: لبنان 24
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