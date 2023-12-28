التمديد لعون... هذا ما أثبته

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قال نائب بارز، إنّ الجلسة التشريعيّة الأخيرة، التي جرى خلالها التمديد لقائد الجيش، أثبتت أنّه من دون توافقٍ، لا يُمكن التقدّم بأيّ إستحقاقٍ في البلاد، فقد التقى تكتّل "الجمهوريّة القويّة" مع كتلة "التنميّة والتحرير"، وجرى التصويت بأكثر من 60 صوتاً، لصالح إطالة ولاية العماد جوزاف عون.وأشار النائب إلى أنّه من دون التوافق على مرشّحٍ، لا يُمكن إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، فرغم أنّ هناك قناعة لدى الأغلبيّة، وخصوصاً لدى "المعارضة" و"الثنائيّ الشيعيّ" بضرورة الإتّفاق لإنجاز الملف الرئاسيّ، يبقى التوصّل إلى هذا التلاقي هو الأمر الصعب، لأنّ كلّ فريقٍ لديه مفهوم مختلف بشأن التوافق.