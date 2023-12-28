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لبنان

المرتضى ناعياً الغول: قاضٍ لن تنساه المحاكم ولا القضاة ولا المتقاضون

Lebanon 24
28-12-2023 | 01:48
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نعى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في بيان  القاضي العدلي شارل الغول "المشهود له بالعلم والتفاني والمناقبية" الذي غيبه الموت بعد صراع مع المرض، وجاء في بيان النعي الآتي:
 
"القاضي شارل الغول، الأخ الصديق منذ مقاعد معهد الدروس القضائية، خطفته المنيّة من أحضان عمره القصير فتراكمت برحيله خسائر القضاء والعدالة والأخلاق والمناقب".
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أضاف المرتضى مخاطباً الفقيد: "تأخرْتُ في الإطمئنان عليك عشيّة الميلاد، فكان سماعي لخبر وفاتك من العزيز ادونيس جرحًا في صميم المودّة التي جمعتنا والأخوّة التي عشنا في رحابها".

ختم : "شارل الغول قاضٍ لن تنساه المحاكم ولا القضاة ولا المتقاضون، ولا الأصدقاء، وإلى مثله سيتوق الوطن كثيرًا. في أعلى عليين يا شارل مع البررة والقدّيسين".
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