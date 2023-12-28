المرتضى ناعياً الغول: قاضٍ لن تنساه المحاكم ولا القضاة ولا المتقاضون

نعى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في بيان القاضي العدلي شارل الغول "المشهود له بالعلم والتفاني والمناقبية" الذي غيبه الموت بعد صراع مع المرض، وجاء في بيان النعي الآتي:

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"القاضي شارل الغول، الأخ الصديق منذ مقاعد معهد الدروس القضائية، خطفته المنيّة من أحضان عمره القصير فتراكمت برحيله خسائر القضاء والعدالة والأخلاق والمناقب".أضاف المرتضى مخاطباً الفقيد: "تأخرْتُ في الإطمئنان عليك عشيّة الميلاد، فكان سماعي لخبر وفاتك من العزيز ادونيس جرحًا في صميم المودّة التي جمعتنا والأخوّة التي عشنا في رحابها".ختم : "شارل الغول قاضٍ لن تنساه المحاكم ولا القضاة ولا المتقاضون، ولا الأصدقاء، وإلى مثله سيتوق الوطن كثيرًا. في أعلى عليين يا شارل مع البررة والقدّيسين".