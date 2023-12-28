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لبنان

آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة بين جنبلاط وشيا

Lebanon 24
28-12-2023 | 02:11
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، في زيارة وداعية، في حضور السيدة نورا جنبلاط والنائب مروان حمادة.

وكانت مناسبة تم خلالها عرض  المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
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جنبلاط

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