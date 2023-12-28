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لبنان

بوشكيان استقبل المفتي الغزاوي وزارا مولوي والجسر

Lebanon 24
28-12-2023 | 02:21
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استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومنسق تيار "المستقبل" رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط رئيس بلدية بوارج محمد البسط ورئيس اتحاد بلديات السهل رئيس بلدية غزة محمد المجذوب، وتم البحث في أوضاع أهالي المنطقة، ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية لهم، كما تشجيع المبادرين وتسهيل أمورهم لجهة تأسيس مصانع  جديدة وتوسيع تلك القائمة لتعزيز الدورة الاقتصادية في البقاع، وايجاد فرص عمل جديدة.
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ثم انتقل بوشكيان والمفتي الغزاوي والوفد الى وزارة الداخلية والبلديات حيث اجتمعوا مع الوزير بسام مولوي. وكان عرض للمشاكل المناطقية وسبل حلحلتها.

وختم الوفد الجولة عند رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر حيث كان بحث بمعالجة تلوث مياه نبع شمسين.
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