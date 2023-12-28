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لبنان

بعد ليل من الاشتباكات العنيفة.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 02:31
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يخيم الهدوء الحذر على القطاع الشرقي جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل مرجعيون الغجر والمجيدية، وذلك بعد ليل عنيف شهد قصفاً مدفعياً وصاروخياً، فيما أغار الطيران على تلة الحمامص واطراف الخيام امتدادا حتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا في منطقة حاصبيا.
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وترافق الهدوء مع تحليق للطيران الاستطلاعي على علو منخفض فوق قرى العرقوب ومزارع شبعا في منطقة حاصبيا بعد سلسلة من الغارات الجوية طاولت أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا وقطعت الطريق التي تربط كفرشوبا بشبعا في تلال سدانة كما سقطت عدة قذائف مدفعية على أطراف حلتا الهبارية كفرشوبا ومنطقة العين والسماقة بين الخريبة والفرديس وكفرحمام .
وفي القطاع الأوسط، سمعت صباح اليوم  أصوات طلقات رشاشة ثقيلة باتجاه المسيرات الإسرائيلية التي حلقت بكثافة في أجواء القرى والبلدات الحدودية.
كما سجل تحليق مكثف للطيران الاسرائلي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا والمزارع وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح وتنفذ هذه الطائرات طلعات استكشافية على علو متوسط.
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