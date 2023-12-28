بعد ليل من الاشتباكات العنيفة.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

Advertisement

يخيم الهدوء الحذر على القطاع الشرقي جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل مرجعيون الغجر والمجيدية، وذلك بعد ليل عنيف شهد قصفاً مدفعياً وصاروخياً، فيما أغار الطيران على تلة الحمامص واطراف الخيام امتدادا حتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا في منطقة حاصبيا.وترافق الهدوء مع تحليق للطيران الاستطلاعي على علو منخفض فوق قرى العرقوب ومزارع شبعا في منطقة حاصبيا بعد سلسلة من الغارات الجوية طاولت أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا وقطعت الطريق التي تربط كفرشوبا بشبعا في تلال سدانة كما سقطت عدة قذائف مدفعية على أطراف حلتا الهبارية كفرشوبا ومنطقة العين والسماقة بين الخريبة والفرديس وكفرحمام .