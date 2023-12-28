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لبنان

يقومان بنشل المصلين.. هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 03:15
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي أجرتها القطعات المختصة، توصّلت شعبة المعلومات إلى الاشتباه بعصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات نشل تطال المصلين أثناء خروجهم من المساجد في مناطق بيروت وجبل لبنان.
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وبعد الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، كشفت هذه الشعبة هوية أفراد العصابة المذكورة، ومن بينهم كل من:

 ع. ف. (مواليد عام 1998، مكتوم القيد)
 ب. ح. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد)
بتاريخ 24-12-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة صبرا – الرحاب.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بالإشتراك مع آخرين بتنفيذ العديد من عمليات النشل، استهدفوا في خلالها المصلين أثناء خروجهم من المساجد.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الاتصال بفرع معلومات بيروت على الرقم 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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