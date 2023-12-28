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لبنان

البيسري زار سرايا صيدا متفقدًا المركز الإقليمي للأمن العام

Lebanon 24
28-12-2023 | 03:39
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وصل إلى سرايا صيدا صباحًا، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، في إطار جولة جنوبية هي الأولى منذ توليه مهامه،  بدأت في محافظة الجنوب، ثم إلى النبطية وستننتهي بزيارة مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة.  
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ولدى وصول البيسري كان في استقباله مدير  المكتب الإقليمي لمركز الأمن العام في الجنوب العميد علي قطيش ورئيس مكتب صيدا الرائد زياد الاسطة ومسؤولي الشعب والأقسام التابعة للمركز في المحافظة، وتفقد أوضاع الضباط والعناصر،  واطلع منهم على حسن سير العمل في المركز، مثنياً  على جهودهم ومعايداً إياهم، آملاً أن يعود العام الجديد بالخير على الجميع "  .
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