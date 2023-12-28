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لبنان

آخر خبر عن الطقس.. هكذا سيكون ليلة رأس السنة

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:02
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة .
 
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وجاء في النشرة الآتي :
-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة حول معدلاتها على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى المرتفعات .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة،  وفي زحلة بين 4 و 14 درجة .
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة .
الجمعة:  غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة .
السبت:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.
الأحد:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 15 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 14 درجة، في الداخل من 5 إلى 17 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50 و 80%.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة .
-الضغط الجوي:  767 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6،42
-ساعة غروب الشمس:  16،37
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