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لبنان

عوده سيترأس قداس رأس السنة.. ويعتذر عن عدم تقبل التهاني

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:07
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يترأس متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عوده صلاة السحر، عند التاسعة من صباح يوم الاثنين في الاول من كانون الثاني 2024  والقداس الإلهي عند الساعة العاشرة من قبل الظهر، في كاتدرائية القديس جاورجيوس،  لمناسبة  "ذكرى ختانة ربنا يسوع المسيح بالجسد وتذكار أبينا الجليل في القديسين باسيليوس الكبير ورأس السنة".
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وبسبب الظروف الراهنة يعتذر عوده عن عدم تقبّل التهاني بالعيد.
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