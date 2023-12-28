زحمة سير خانقة على طريق الكرنتينا.. اليكم ما جرى

وقع حادث سير مروع على طريق الكرنتينا، ما الى سقوط عدد من الجرحى وأضرار كبيرة في السيارات، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24"ويشهد الأوتوستراد زحمة سير خانقة.