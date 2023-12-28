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لبنان

زحمة سير خانقة على طريق الكرنتينا.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:06
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وقع حادث سير مروع على طريق الكرنتينا، ما الى سقوط عدد من الجرحى وأضرار كبيرة في السيارات، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24" 
ويشهد الأوتوستراد زحمة سير خانقة.
 
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