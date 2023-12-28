جنبلاط: وحده التعليم الرسمي يستحق

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة "إكس":

"للمدارس الخاصة رب يحميها دول وهيئات وجمعيات وأوقاف، فحذار من التورط في دعمها من الدولة. وحده التعليم الرسمي يستحق".