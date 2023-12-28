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لبنان

جنبلاط: وحده التعليم الرسمي يستحق

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:10
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كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة "إكس":
 
"للمدارس الخاصة رب يحميها دول وهيئات وجمعيات وأوقاف، فحذار من التورط في دعمها من الدولة. وحده التعليم الرسمي يستحق".
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