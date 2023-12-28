على اوتوستراد شكا.. شاحنة تنحرف عن الطريق

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انحرفت شاحنة عن مسارها على اوتوستراد شكا - النفق ما ادى الى سقوطها داخل مجرى المياه جانب الطريق العام، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ولاحقاً، تم رفعها فيما لم يفد عن سقوط اصابات والاضرار اقتصرت على الماديات.