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لبنان

على اوتوستراد شكا.. شاحنة تنحرف عن الطريق

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:11
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انحرفت شاحنة عن مسارها على اوتوستراد شكا - النفق ما ادى الى سقوطها داخل مجرى المياه جانب الطريق العام، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولاحقاً، تم رفعها فيما لم يفد عن سقوط اصابات والاضرار اقتصرت على الماديات.
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شكا

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