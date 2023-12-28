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لبنان

قطعوا عليه الطريق وسلبوه.. اليكم ما جرى في عكار

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:16
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أقدم ملثمان ليل أمس على سلب المدعو "ع.ا" من داخل سيارة رباعية الدفع سوداء اللون ذات زجاج داكن بعد ان قاموا بقطع الطريق امام سيارته في منطقة بيت يونس عكار بالقرب من مفرق جديدة القيطع العكارية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24" وفروا الى جهة مجهولة.
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بيت يونس

عكار

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