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لبنان

ملتقى التأثير المدني: همّنا القضيَّة اللُّبنانيَّة

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:31
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عشية عيد رأس السنة الميلادية كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" قائلا: "يروحُ عامٌ ويُطِلُّ عامٌ، وتبقى القضيَّة اللُّبنانيَّة همَّنا. بوصلتُنا دولة المواطنة السَّيدة الحرَّة العادلة المستقِلَّة".
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وأضاف الملتقى: "لا تَعَب. لا يأس. لا خَوف. سويًّا نصُونُ هويّتنا الوطنيَّة في رسالة الحريَّة والتنوُّع والعيش معًا، مُقيمين ومغتربين".
وختم الملتقى بالقول: "عهدٌ علينا ووَعدٌ 2024".

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