ملتقى التأثير المدني: همّنا القضيَّة اللُّبنانيَّة

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عشية عيد رأس السنة الميلادية كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" قائلا: "يروحُ عامٌ ويُطِلُّ عامٌ، وتبقى القضيَّة اللُّبنانيَّة همَّنا. بوصلتُنا دولة المواطنة السَّيدة الحرَّة العادلة المستقِلَّة".وأضاف الملتقى: "لا تَعَب. لا يأس. لا خَوف. سويًّا نصُونُ هويّتنا الوطنيَّة في رسالة الحريَّة والتنوُّع والعيش معًا، مُقيمين ومغتربين".وختم الملتقى بالقول: "عهدٌ علينا ووَعدٌ 2024".