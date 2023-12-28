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لبنان

توتر كبير داخل مخيم صبرا.. ماذا يجري؟ (صور)

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:50
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يشهد مخيم صبرا توترا كبيرا بين الاهالي والقوى الامنية وذلك على خلفية ازالة مخالفات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

ويقوم المحتجون باحراق الإطارات.


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