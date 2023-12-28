مقتل إبن الـ6 سنوات في زغرتا... هذا ما حصل معه

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطفل "ع.خ" توفي بعد تعرضه لحادث صدم عن طريق الخطأ من قبل "فان" لدى مروره في محلة مرياطة بقضاء زغرتا.وبحسب المعلومات فإن الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات وهو سوري الجنسية.