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لبنان

إشكال في هذه البلدة الجنوبية... دورية لـ"اليونيفيل" أغضبت الأهالي!

Lebanon 24
28-12-2023 | 05:30
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وقع إشكال في بلدة كفركلا الجنوبية بين عدد من الأهالي ودورية تابعة للقوة الفرنسية في "اليونيفيل" أرادت الدخول إلى الأحياء السكنية في البلدة، بحسب مندوبة "لبنان 24".

وأشارت المعلومات إلى أن الدورية أثارت غضب الأهالي الذين لم يلحظوا أي حضور لـ"اليونيفيل" طوال ثلاثة أشهر من العدوان الإسرائيلي، قُصفت خلالها منازلهم وقُتل المدنيين.
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