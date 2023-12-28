مع انتهاء عملية الإنقاذ... إليكم آخر المستجدات بشأن حادث تلفريك جونية المخيف (فيديو)

اصطدام آليات التلفريك وعوائل عالقة في الهواء! #لبنان pic.twitter.com/KoCAjF6LQz
— Paula Astih (@Paulastih) December 28, 2023
اصطدام آليات التلفريك وعوائل عالقة في الهواء! #لبنان pic.twitter.com/KoCAjF6LQz
الفوج المجوقل في الجيش اللبناني يشارك مع الدفاع المدني في إنقاذ الأشخاص العالقين في عربات تلفريك جونيه.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/ecXoY84aW4
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 28, 2023
الفوج المجوقل في الجيش اللبناني يشارك مع الدفاع المدني في إنقاذ الأشخاص العالقين في عربات تلفريك جونيه.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/ecXoY84aW4
مشاهد من عمليّة إنقاذ عالقين بإحدى مقصورات التلفريك. #تلفريك_جونية #جونية #لبنان #الدفاع_المدني #الصليب_الأحمر #الجيش_اللبناني #ليبانوس pic.twitter.com/1v4Ynbgrli
— Lebanos (@lebanosnews) December 28, 2023
مشاهد من عمليّة إنقاذ عالقين بإحدى مقصورات التلفريك. #تلفريك_جونية #جونية #لبنان #الدفاع_المدني #الصليب_الأحمر #الجيش_اللبناني #ليبانوس pic.twitter.com/1v4Ynbgrli