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لبنان

مع انتهاء عملية الإنقاذ... إليكم آخر المستجدات بشأن حادث تلفريك جونية المخيف (فيديو)

Lebanon 24
28-12-2023 | 10:15
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انتهت عملية انقاذ الاشخاص العالقين في تلفريك جونية بإنزال الموجودين في المقصورة الاخيرة عبر سلة معلقة في رافعة بمؤازرة عناصر من الجيش، واستقبلتهم عناصر من الصليب الاحمر وعملت على مساعدتهم والتأكد من سلامتهم.
 
كما جرى انقاذ الاب ربيع شويري وعائلته من إحدى  المقصورات وتم إنزالهم بمساعدة عناصر الدفاع المدني، وعند وصوله شكر الاب شويري "أمنا العذراء على إنقاذهم ليس فقط هو وعائلته بل على الأعجوبة التي حصلت بإصطدام مقصورتين فارغتين ولو كانت تضم أناسا كانت حصلت كارثة حقيقية"، كما شكر الحيش والدفاع المدني.
 
وكانت اصطدمت مقصورتان  في تلفريك جونية ببعضهما البعض ما أدى إلى تعطلّهما، وعلق عدد من المواطنين في داخلهما منذ قرابة الساعة.
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإن الأب ربيع شويري من رعية مار جرجس- القليعة وعائلته هم من ضمن العالقين، مع الإشارة إلى أن لا إصابات وقعت إثر الحادث التي لا تزال أسبابه مجهولة كما أفادت المعلومات.
 
 
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