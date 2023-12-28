مع انتهاء عملية الإنقاذ... إليكم آخر المستجدات بشأن حادث تلفريك جونية المخيف (فيديو)

الفوج المجوقل في الجيش اللبناني يشارك مع الدفاع المدني في إنقاذ الأشخاص العالقين في عربات تلفريك جونيه. #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/ecXoY84aW4

من جهته، أكد أحد المساهمين في شركة "التلفريك" ناجي بولس، لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" "إننا نقوم بالصيانة الدورية للكابلات والمقصورات وكل ما يتعلق بالتلفريك"، مشيرا الى انه "حتى الساعة لم يعرف سبب العطل الذي طرأ".

وشدد بولس على أنه في الوقت الحالي "من الضروري عدم الذعر"، شاكرا الله على أنه "لا يوجد ضحايا، ونحن نعمل على إخلاء العالقين حاليا بمساعدة الدفاع المدني والصليب الأحمر. كما أننا نسعى لمعرفة ما حصل كي لا يتكرر الامر".

من جهة ثانية، عرف حتى الساعة ان 16 شخصا عالقين في المقصورات المتجهة صعودا، في حين انقذ الدفاع المدني خمسة اشخاص بينهم طفل.

وتعمل فرق من الصليب الأحمر اللبناني حاليا على وضع خطة إنقاذ بالتعاون مع الدفاع المدني، لإخلاء العالقين.

يذكر ان عدد العالقين في المقصورات المتجهة نزولا هو 27 شخصا وتم إنقاذ خمسة منهم من قبل الدفاع المدني.

ومنذ قليل أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الدفاع المدني والجيش أنقذوا حتى الساعة 13 شخصا وتعمل الفرق على انقاذ الباقين.