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لبنان

بإشراف مولوي.. ماذا فعلت بلديتا بيروت والغبيري؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 06:10
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إنطلقت صباح اليوم عملية إزالة العوائق والمخالفات والعربات والبسطات من قبل بلديتي بيروت والغبيري، وتحديدا عند نقطة محلة صبرا - الدنا، بإشراف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ومحافظ مدينة بيروت مروان عبود ورئيسي بلديتي بيروت عبد الله درويش والغبيري معن الخليل.
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وكان عقد إجتماع أمس الاربعاء في محافظة بيروت برئاسة المحافظ عبود، ومشاركة رئيسي بلدية بيروت والغبيري وممثلي الأجهزة الأمنية الرسمية وحرس مدينة بيروت وشرطة بلدية الغبيري والأجهزة العاملة في بلدية بيروت وبلدية الغبيري، وذلك لتنسيق العمل من أجل فتح الطريق من بيروت الى الغبيري (صبرا - الدنا) وإزالة التعديات على طول الحدود المشتركة.
 
وإتفق المجتمعون على أن تنطلق الحملة صباح اليوم الخميس 28 كانون الأول 2023 عند الساعة 8 صباحا في حضور وإشراف المعنيين، وتشمل إزالة كافة العوائق والعربات والبسطات من وسط الطريق ومخالفات سوق اللحامين.
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