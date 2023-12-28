بشأن بطاقات تسهيل المرور.. هذا ما أعلنه الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



"يجمَّد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش على الأراضي اللبنانية كافة اعتبارًا من تاريخ 28 / 12 / 2023 الساعة صفر وحتى إشعار آخر".

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