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لبنان

بشأن بطاقات تسهيل المرور.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
28-12-2023 | 06:17
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"يجمَّد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش على الأراضي اللبنانية كافة اعتبارًا من تاريخ 28 / 12 / 2023 الساعة صفر وحتى إشعار آخر".
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