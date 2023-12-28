بسبب كرة القدم... اشتباك مسلح عنيف في القبّة وهذا ما حصل!

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وقع اشتباك مسلح بين عائلة آل "ب" من جهة وعائلتي آل "ب" و آل "ح" في منطقة القبة - طرابلس من جهة ثانية، تخلله اطلاق رصاص كثيف بين الطرفين اصيب بنتيجته المدعو "ن.خ" بطلقات نارية وقد نقل بحالة حرجة الى المستشفى بواسطة سيارة مدنية الى مستشفى طرابلس الحكومي.كما اصيب كل من "ز.ب" بطلق ناري في ظهره، و"ر.ح" في قدمه نقلا على اثرهما الى المستشفى للعلاج.وبحسب المعلومات أنه بنتيجة الاشكال، جرى تكسير علب اشتراك كهرباء عائدة لاحد طرفين وسط انتشار مسلح كثيف بين المباني في المنطقة حيث تسود اجواء من التوتر.وسط انتشار كثيف للجيش الذي يحاول اعادة الامور الى طبيعتها، جرى انسحاب المسلحين من الشوارع.ويذكر ان ما حصل ناتج عن اشكال كان قد وقع ليل امس بين الطرفين بسبب لعبة كرة قدم.