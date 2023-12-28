بعد العثور على جثة السائح العراقي.. توضيح من الجيش

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 28 / 12 / 2023، تمكنت مديرية المخابرات بعد سلسلة عمليات رصد وتعقّب وتحليل تقني من العثور على جثة المواطن العراقي (ا.ك.) في خراج بلدة بقعتوتة بعد دفنها من قبل مجموعة أشخاص من جنسيات مختلفة. وتبين أنّ القتيل قد وصل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 04 / 12 / 2023، وقد استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته من قبل المجموعة المذكورة".

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وأكدت قيادة الجيش في بيان لها أن "مديرية المخابرات تستكمل التحقيقات والإجراءات الجنائية اللازمة بالتنسيق مع القضاء المختص".