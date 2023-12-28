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لبنان

بعد العثور على جثة السائح العراقي.. توضيح من الجيش

Lebanon 24
28-12-2023 | 09:13
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 28 / 12 / 2023، تمكنت مديرية المخابرات بعد سلسلة عمليات رصد وتعقّب وتحليل تقني من العثور على جثة المواطن العراقي (ا.ك.) في خراج بلدة بقعتوتة بعد دفنها من قبل مجموعة أشخاص من جنسيات مختلفة. وتبين أنّ القتيل قد وصل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 04 / 12 / 2023، وقد استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته من قبل المجموعة المذكورة".
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وأكدت قيادة الجيش في بيان لها أن "مديرية المخابرات تستكمل التحقيقات والإجراءات الجنائية اللازمة بالتنسيق مع القضاء المختص".
 
 
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن القوى الأمنية عثرت بعد عملية كشف واسعة إستمرت على مدى ٤ أيام بواسطة الكلاب البوليسية في الأودية والبساتين والبرك، على جثة السائح العراقي أزاد أحمد حسن مواليد العام 1981 الذي فقد منذ عشرة أيام وكان قادما من العراق برفقة ٣ أشخاص، مرمية على طريق فرعية في بلدة بقعتوتة كسروان، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.
 
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