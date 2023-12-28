بعد 10 أيام على اختفائه.. العثور على جثة السائح العراقي!

عثرت القوى الأمنية بعد عملية كشف واسعة إستمرت على مدى ٤ أيام بواسطة الكلاب البوليسية في الأودية والبساتين والبرك، على جثة السائح العراقي أزاد أحمد حسن مواليد العام 1981 الذي فقد منذ عشرة أيام وكان قادما من العراق برفقة ٣ أشخاص، مرمية على طريق فرعية في بلدة بقعتوتة كسروان، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. (الوكالة الوطنية)

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