مفقودة منذ أيام عدة... هل تعرفون شيئاً عن القاصر ربا حلاق؟

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التالي:تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر ربا حسين حلاق (من مواليد عام 2006، سورية)، التي غادرت بتاريخ 13-12-2023، منزلها الكائن في محلة عرمون، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 921115-05 أو 922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".