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لبنان

سلسلة توقيفات في طرابلس.. ما هي الأسباب؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 07:49
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نفذت مخابرات الجيش سلسلة مداهمات في مدينة طرابلس جرى خلالها توقيف 4 اشخاص وهم المدعو "ف.م" الذي اوقف في منطقة التل وجرى خلال عملية توقيفه اطلاق نار في الهواء من قبل عناصر الدورية.

كما اوقف كل من المدعو "س.س" لبناني الجنسية و "ع.ر.خ" فلسطيني الجنسية و "ع.ر.م" لبناني الجنسية.
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وجرى اقتياد جميع الموقوفين الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.
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