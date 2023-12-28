سلسلة توقيفات في طرابلس.. ما هي الأسباب؟

Advertisement

نفذت مخابرات الجيش سلسلة مداهمات في مدينة طرابلس جرى خلالها توقيف 4 اشخاص وهم المدعو "ف.م" الذي اوقف في منطقة التل وجرى خلال عملية توقيفه اطلاق نار في الهواء من قبل عناصر الدورية.كما اوقف كل من المدعو "س.س" لبناني الجنسية و "ع.ر.خ" فلسطيني الجنسية و "ع.ر.م" لبناني الجنسية.وجرى اقتياد جميع الموقوفين الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.