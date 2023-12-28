Advertisement

لبنان

خلال صيده الأسماك.. صعقة كهربائية تودي بحياة شاب!

Lebanon 24
28-12-2023 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1146235-638393721358217432.jpg
Doc-P-1146235-638393721358217432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت المعلومات بأن الشاب ع.د ابن بلدة مشحة - عكار، توفي اثر تعرّضه لصعقة كهربائية خلال صيده الاسماك في أحد الأنهار بعكار. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كان على متنها 34 شخصا.. طائرة تهبط على نهر متجمد بدلا من المدرج
lebanon 24
28/12/2023 16:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولا حتى نهر الموت (التحكم المروري)
lebanon 24
28/12/2023 16:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على طريق عام الكحالة باتجاه الجمهور ومن النقاش باتجاه نهر الموت ومن خلدة باتجاه أنفاق المطار (التحكم المروري)
lebanon 24
28/12/2023 16:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من نهر الكلب باتجاه جونية (التحكم المروري)
lebanon 24
28/12/2023 16:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24

اسماك

نهر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2023-12-28
08:41 | 2023-12-28
08:40 | 2023-12-28
08:12 | 2023-12-28
08:11 | 2023-12-28
08:01 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24