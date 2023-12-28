دعموش: المقاومة مصممة على مواصلة المعركة مهما بلغت التضحيات

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على ان "المقاومة في غزة ولبنان مصممة على مواصلة المعركة مهما بلغت التضحيات، وليس أمام العدو بعد كل هذا العجز والفشل في الميدان، سوى وقف العدوان والإذعان لمعادلات المقاومة وشروطها".

وأشار خلال رعايته ملتقى شهيد القدس الشبابي الذي اقامته التعبئة التربوية في "حزب الله"في مجمع الامام الخميني في بيروت، الى ان" كل الضغوط والتهديدات التي نسمعها من العدو الاسرائيلي ومن غيره هي من اجل ان نتخلى عن نصرة غزة ونتوقف عن العمليات في الجنوب، لكننا لسنا ممن يترك أهلنا في غزة، وقرار المقاومة هو أن نبقى في الميدان وأن نستمر في العمليات مهما كانت الضغوط والتهديدات".

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وقال :" اذا كان العدو يظن ان بإمكانه ان يستهدف المدنيين وان يدمر البيوت في قرانا وبلداتنا دون ان يلقى الرد المباشر فهو واهم، فالمقاومة الاسلامية في لبنان لم تتردد ولن تتردد او تتأخر في استهداف العدو وتدمير بيوت مستوطناته، وهذا ما تشهده مستوطنة كريات شمونة والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال".

واعتبر دعموش انه "من النتائج التي ستترتب على معركة طوفان الاقصى انها ستزيد شعوب منطقتنا قناعة ويقينا بان لا مسقبل لهذا الكيان الصهيوني في المنطقة بل ان المستقبل القريب لهذا الكيان هو الزوال حتما بإذن الله". ( الوكالة الوطنية)