نصار: حاضرون لتأمين السلامة العامة للعالقين في التلفريك والعنوان الأهم هو المحاسبة

اطلع وزير السياحة وليد نصار على سير عمليات إنقاذ العالقين في مقصورات تلفريك جونية. وبعد جولة له في المكان، شكر الدفاع المدني والجيش اللبناني على تدخلهما السريع والفعال.

وقال: "علينا التركيز على موضوع السلامة العامة، وان نرفع من معنويات العالقين وندعوهم الا يخافوا لان هناك من يهتم لأمرهم، أكان من الدفاع المدني او الجيش اللبناني او الصليب الأحمر او الأهالي. الجميع حاضرون لتأمين السلامة العامة وخروجهم بخير".

واضاف نصار أن: "الموضوع الآخر هو المحاسبة، فهذا التلفريك عمره سنوات، ولا يتعرض للاعطال مثل السيارة بل انه مثل الطائرة، ويجب ان يفهم اللبناني والتقني والمهندس وصاحب الامتياز، ان من الممنوع وجود اي خطأ".

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وتابع: "التلفريك امتياز تابع لوزارة الطاقة وتحديدا للمديرية العامة للاستثمار فيها، وانتهى الامتياز في نهاية العام 2022 وتقدمت بكتاب إلى وزارة الطاقة سألت فيه عن سبب وجود هذا الامتياز لديها وليس في وزارة السياحة. أنا هنا لا أنقل المسؤوليات، فهذا الامتياز مثله مثل التليسياج في محطة التزلج لا يختلف عنه بشيء ميكانيكيا، هناك صيانة دورية وتقارير وشركات عالمية تقوم بالتدقيق في أعمال الصيانة".

وقال نصار: "السياحة تتعرض للكثير من الضربات، من حرب غزة إلى حادثة تحصل في لبنان، علينا ان نكون اكثر وعيا في هذا الموضوع، واطلب من الاعلام لا سيما المرئي، التخفيف من الامور السلبية والتركيز على الإيجابي منها، وننتظر ان يتمكن عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني، أبطالنا، من إكمال مهمتهم وإخراج العالقين قبل مغيب الشمس". ( الوكالة الوطنية)