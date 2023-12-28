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لبنان

تحية لمؤلف مرموق... مهرجان "بيروت ترنّم" يعلن افتتاح النسخة القادمة في هذا التاريخ

Lebanon 24
28-12-2023 | 10:30
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 أعلن منظمو مهرجان "بيروت ترنّم" عن برنامج افتتاح النسخة القادمة في كانون الاول 2024 والذي سيكون تحية للمؤلف الموسيقي المرموق جوسيبي فيردي (Giuseppe Verdi)‏ في الذكرى الخمسين بعد المئة للعرض الأول للقداس الجنائزي  Verdi’s Requiem.
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وسيقدم هذا العمل الأسطوري بمشاركة عدد كبير من الموسيقيين والمغنيين بقيادة المايسترو الأب توفيق معتوق.

وكان قد اختتم المهرجان نسخته السادسة عشرة التي أقيمت في ظروف استثنائية وصعبة، لكنها "كانت أساسية من أجل تأكيد وجودنا وأن الموسيقى تبقى ملاذَنا أكثر من أي وقت مضى"، بحسب رئيسة المهرجان ميشلين ابي سمرا التي قالت: "تبقى الصلاةُ تذكاراً لإنسانيتنا، لقيمنا، لشعورنا مع الآخر، لإحساسنا بضعفه ومداواةً لجراحه".
 
 
وأضافت: "في خضم ذلك، وبعد 25 يوما من الامسيات تأكدنا أيضا ان جوهر لبنان عميق ومتجذر، فوطننا يختزن الكثير من المواهب والموسيقيين والفنانين الكبار، وان جمهور المهرجان الذي تجاوز 15000 شخص، يقدر الموسيقى الراقية ويستمتع بهذه المساحة المتبقية من الثقافة المتاحة للجميع بعيدا عن التجارة والاستهلاك.
 

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