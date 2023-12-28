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لبنان

عبر مطار بيروت: إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الكبتاغون.. مع من كانت؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 10:28
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تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار بعد ظهر اليوم، من إحباط محاولة  لتهريب كمية كبيرة من الكبتاغون تقدّر بـ20 كيلو غراما مع مواطن كويتي كان يحاول تهريبها الى الكويت. (الوكالة الوطنية)
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