"الحزب" يعلن عن عملية جديدة استهدفت ثكنة اسرائيلية.. هذه تفاصيلها

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الخميس، أنه "استهدف عند الساعة 03:35 من بعد ظهر اليوم، ‏آلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي بالأسلحة المناسبة".







وأشار في بيان الى أنه حقق "إصابة مباشرة".

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