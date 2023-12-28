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لبنان

"الحزب" يعلن عن عملية جديدة استهدفت ثكنة اسرائيلية.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
28-12-2023 | 11:13
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الخميس، أنه "استهدف عند الساعة 03:35 من بعد ظهر اليوم، ‏آلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي بالأسلحة المناسبة".



وأشار في بيان الى أنه حقق "إصابة مباشرة".
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