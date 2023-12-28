مجلس القضاءِ الأعلى ينعى القاضي شارل فارس الغول

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نعى مجلس القضاءِ الأعلى، في بيان، مساء اليوم الخميس، القاضي شارل فارس الغول الذي غيّبه الموت ليلة الثلاثاء الماضي.وجاء في بيان المجلس: "بحزنٍ وأَسى بالغَين، يَنعى مجلس القضاءِ الأعلى القاضي شارل فارس الغول، الذي انتقلَ الى رحمتِهِ تعالى، ليلة الثلاثاء الواقع فيه 26 كانون الأول 2023".وأضاف: "القاضي الراحل من مواليد جل الديب في 8/10/1972. دخل سلك القضاء سنة 1996، وأمضى فيه نيفاً وسبعةً وعشرين عاماً، شغَلَ في خلالها مراكز قضائيةٍ متعدّدة، بدايةً في محكمة الدرجة الأولى في بيروت ومروراً كمستشارٍ في محكمة التمييز، ليختم مسيرته القضائية رئيساً لدائرة التنفيذ في جديدة المتن".وتابع: "وافتهُ المنيّة، وهو في ريعان شبابه وعزّ عطائه؛ وكان من المميّزين وفي طليعة دورته خلال فترة تدرّجه في معهد الدروس القضائية، كما تميّز خلال مسيرته القضائية بالكفاءة العالية، وبالتفاني في العمل، وبالاستقلالية، فضلاً عن تمتّعه بدماثةٍ في الخلق وبتواضعٍ مميّز. كما أنّه حاز على تنويه في العام 2003 من رئيس هيئة التفتيش القضائي، نظراً لجهوده المبذولة خلال عمله القضائي وتفانيه".وختم: "إنّ مجلس القضاء الأعلى، إذ يتقدّم بالتعازي الحارّة من زوجته القاضية رولا أنطون، ومن عائلتِهِ الكريمة وذويه، ومن زملائه القضاة، ومن أقاربه ومعارفه، فانّه يسأل لهم الصبرَ والعزاء، وللفقيدِ الراحة الأبدية".