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لبنان

جولة للبيسري جنوباً.. تفقّد هذه المراكز

Lebanon 24
28-12-2023 | 11:38
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تفقّد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري دائرة أمن عام الجنوب في صيدا ودائرة أمن عام النبطية.


كما تفقّد المراكز الإقليمية للأمن العام المنتشرة في المنطقة.


والتقى البيسري الضباط والمفتشين والمأمورين، منوها بـ"العمل الذي يقومون به في هذه الظروف القاسية، وبالجهد الذي يبذلونه من أجل البقاء في أتم الجهوزية لتلبية معاملات المواطنين والمقيمين، والمساهمة مع باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية وبالتعاون مع قوات الأمم المتحدة، في السهر على ضمان الأمن والإستقرار والصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المواطنين الآمنين وأرزاقهم"، مهنئا بعيدي الميلاد ورأس السنة، متمنيا أن "يعيدهما  الله عليهم وعلى عائلاتهم وعلى أبناء المنطقة بالسلام والطمأنينة".
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