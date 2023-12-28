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لبنان

بعد حادثة "التلفريك"... خطار يعطي هذه التوجيهات

Lebanon 24
28-12-2023 | 11:53
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نوّه المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار بـ"الجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، والتي ادت الى انقاذ الاشخاص الذين علقوا في مقصورات "تلفريك" جونيه نتيجة عطل طرأ على الاجهزة". 
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وقال: "من خلال المتابعته المباشرة لعمليات الانقاذ مع العاملين على الارض والتي جرت في ظروف صعبة نسبيا، انا فخور بما يحققه رجال الدفاع المدني الحاضرون دائما لتلبية النداء بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي يوفر كل الدعم للدفاع المدني ولا يتردد قي تلبية حاجاته".

 
هذا واشار خطار الى أنه اعطى توجيهاته "لاجراء تحقيق دقيق في الاسباب التي ادت الى توقف التلفريك بعد اصطدام مقصورتين ببعضهما، لكن الاولوية بقيت في انقاذ العالقين بين السماء والارض".
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