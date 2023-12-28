شيخ العقل: لاستكمال خطوة التمديد لقائد الجيش بتعيين رئيس الأركان

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طالب شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى بـ"استكمال خطوة التمديد لقائد الجيش بتعيين رئيس الأركان وأعضاء المجلس العسكري"، تحصينا للبلاد في مواجهة المخاطر المحدقة وتأكيدا على ميثاقية ناظم.وقال أبي المنى في تصريح لـ"الأنباء": "إذا كان إنجاز مجلس النواب قد حال دون حصول الفراغ في قيادة الجيش، وتاليا في المديرية العامة للأمن الداخلي، إلا أن هذا الإنجاز ليس بمكتمل إذا لم يتم تعيين رئيس الأركان للجيش اللبناني وأعضاء المجلس العسكري من قبل مجلس الوزراء، فهذا التدبير حق للمؤسسة العسكرية وحق للوطن وحق لطائفة الموحدين الدروز".أضاف: "فليتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته، وليبادر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعالي الوزير المختصّ ومعالي الوزراء جميعا إلى مثل هذا التوافق المطلوب من دون تردد أو توان، ومن دون تباطؤ وتأجيل، ففي ذلك تأدية لواجب وطني وتحصين للبلاد في مواجهة المخاطر المحدقة وتأكيد على ميثاقية ناظمة لا يجوز العمل بها هنا، والإخلال بها هناك".الى ذلك، استقبل شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت اليوم سمير جابر عضو مجلس الادارة في جهاز مقاطعة "ألبيرتا للاستثمار" والمرتبط مباشرة بمكتب حاكم مقاطعة ألبيرتا، برفقة المحامي وليد المغربي ووفد من الأقارب والعائلة، بحضور عضوي المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار ورمزي الجماز ومدير مشيخة العقل ريان حسن.وأطلع جابر، أبي المنى على "الظروف التي أملت تعيينه في منصبه الجديد"، طالبا بركته.وكانت مناسبة دعا خلالها الشيخ أبي المنى له بالتوفيق في مهامه، منوها بـ"الشباب اللبناني الذي يتبوأ مسؤوليات في الوطن او في بلاد الاغتراب، ويستطيع من خلالها تقديم العون والمساعدة لكل قاصد". وقال: "يؤلمنا كثيرا ان تدفع ظروف لبنان الصعبة أبناء الوطن، وخصوصا الشباب منهم، إلى ترك البلد والتوجّه نحو الخارج، بدلا من وضع قدرات أولئك الناجحين في خدمة وتطوير وطنهم والبقاء بين أهلهم، والعمل معا للمحافظة على مستقبل لبنان وديمومته".كما استقبل الشيخ أبي المنى العميد المتقاعد خالد حمادة، وزياد القاضي، واجتمع الى الهيئة الدينية الاستشارية للبحث في مسائل متعلقة بالشأن الديني.كذلك، زار شيخ العقل عصرا بلدة رأس المتن، برفقة وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي، فقصد الشيخ أبو حمزة فؤاد صالحة متفقدا وقاضي محكمة المتن الشيخ غاندي مكارم في منزلهما.كما قدم واجب التعزية في صليما بالراحلة أم وائل، سلمى شفيق المصري، زوجة أكرم نجيب طلب المصري، وفي خريبة المتن بالراحلة الشيخة ام صلاح نزهة حسن البنا أرملة الراحل الشيخ ابو صلاح رامز سليمان البنا.