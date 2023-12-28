إطلاق نار في محيط مستشفى... ما الذي جرى مساء اليوم؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال عائليّ، في محيط مستشفى النيني في طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون تسجيل إصابات.

وقد تضرّرت سيارة من نوع "مرسيدس" جراء إطلاق النار، كانت مركونة في المكان.