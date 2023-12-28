Advertisement

لبنان

إطلاق نار في محيط مستشفى... ما الذي جرى مساء اليوم؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 12:32
A-
A+
Doc-P-1146315-638393893496861656.jpg
Doc-P-1146315-638393893496861656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال عائليّ، في محيط مستشفى النيني في طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون تسجيل إصابات.
 
وقد تضرّرت سيارة من نوع "مرسيدس" جراء إطلاق النار، كانت مركونة في المكان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نُقِلَ إلى المستشفى... "توفا" يتعرّض لإطلاق نار
lebanon 24
29/12/2023 00:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"ضحايا" في إطلاق نار بمستشفى في نيوهامشير الأميركية
lebanon 24
29/12/2023 00:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف وإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى القدس في تل الهوى بمدينة غزة أثناء محاولة إخلائه
lebanon 24
29/12/2023 00:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على شخص... نُقل إلى المستشفى وحالته حرجة
lebanon 24
29/12/2023 00:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق نار

مستشفى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:06 | 2023-12-28
16:34 | 2023-12-28
16:30 | 2023-12-28
15:43 | 2023-12-28
14:40 | 2023-12-28
14:21 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24