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لبنان

قوى الأمن تطلق حملة حول "مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول" (صور)

Lebanon 24
28-12-2023 | 12:49
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أطلقت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، بمناسبة عيد رأس السنة، في شارع المطاعم، في بدارو، حملة حول "مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول"، التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للحوادث القاتلة، ، بحضور رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزف مسلّم، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، رئيس لجنة تجار بدارو الدكتور جورج البراكس، وعدد من الضباط وأعضاء من النقابة ولجنة تجار بدارو.
 
ولفتت بيان وزعته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أن "عناصر قوى الأمن وزعت coasters, posters A3, stickers على المطاعم والحانات وأماكن السهر ومطويات على الطرق. وتضمنت هذه المنشورات QR Code يحتوي على معلومات تهدف إلى رفع الثقافة المروريّة لدى السائقين، حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول، وتضمن اختبارا عمليا للكحول مطبقا من قبل الشرطة في عدد من دول العالم، كالولايات المتحدة الأميركية وغيرها، واعتمدته قوى الأمن على سبيل التوعية ومن أجل أن يختبر السائقون قدرتهم على القيادة أو بطلب من الركاب، لأنه يجب عليهم أن يتمتعوا دائما بكامل التركيز والوعي لحماية أنفسهم والآخرين".
 
وأشار البيان إلى أن "في ليلة رأس السنة، ستقيم قوى الأمن حواجز مروريّة لمراقبة السائقين وتجري فحص نسبة الكحول في الدّم. كما سيتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم، واحتجاز مركباتهم الآلية".
 
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