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لبنان

بيان للجيش... من أحرق شجرة الميلاد في طرابلس؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 13:09
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در عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 26 / 12 / 2023 المتعلق بتوقيف المواطن (و.ب.) المتورط في إحراق شجرة الميلاد في مدينة طرابلس، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معه لتحديد بقية المتورطين، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزلَي الفلسطيني (ع.خ.) في منطقة التل – طرابلس، والمواطن (ف.م.) في منطقة التبانة - طرابلس، وأوقفتهما إضافة إلى المطلوب (س.س.) الذي كان متواريًا في منزل الأخير. وقد ضبطت رمانة يدوية ومسدسًا حربيًّا.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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