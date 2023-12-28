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لبنان
مزيد من التفاصل بشأن "تلفريك جونية".. هذا ما كشفه الدفاع المدني
Lebanon 24
28-12-2023
|
14:40
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كشف الدفاع المدني في بيان، تفاصيلاً بشأن حادثة التلفريك في جونية.
وجاء في البيان: "عند الساعة ١١،٢٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٨-١٢-٢٠٢٣ تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغا يفيد عن عطل في التلفريك أدى إلى اصطدام مقصورتين فارغتين ببعضهما وتعطل حركة المقصورات الأخرى التي تضم بداخلها عددا من الركاب من مختلف الأعمار بينهم العديد من الأطفال وامرأة حامل".
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واضاف البيان: "التزاما بتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي توجهت الاستاذة ريما المر، نائب المدير العام للدفاع المدني للمتابعة عن كثب مسار العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني الذين حضروا الى الموقع من مراكز متعددة وتعاونوا مع فوج المجوقل لدى الجيش اللبناني على تنفيذ عمليات الإنقاذ. وقد استقدم السلم الآلي من مقر العمليات المركزية، وبوشرت عمليات الإنقاذ على الفور وانتهت عند الساعة ١٨،٤٥. ومن أبرز المعوقات التي اعترضت سير العمل وعورة المنطقة، فتمت الاستعانة ب (ونش) خاص /عدد ٢ للوصول إلى المقصورات العالقة في مكان مرتفع وذلك عقب اتصال رئيس اتحاد بلديات جونية الذي استفسر عن إمكانيات الدفاع المدني بهذا الشأن".
وتابع: "واستقدم عناصر فرق الإنقاذ الجبلي لدى الدفاع المدني وعملوا على انقاذ الركاب العالقين داخل مقصورات التلفريك. وبالتالي بلغت حصيلة الناجين من هذه الحادثة ٤٠ مواطنا وقد تم التأكد من سلامة الركاب جميعا".
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