المرتضى: يا مريم العذراء امسحي بضيائك العتم من سماء غزة

كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، عبر حسابه على منصة "إكس": "من عادة البشر في كل عصر أن يلجأوا إلى موروثهم الديني أو التاريخي أو حتى الأسطوري، متخذين من أحداثه وشخصياته رموزًا يعبرون بها عن واقع حالهم، تعبيرًا عاديًّا بسيطًا، أو فكريًّا مشبَعًا بالثقافة".

وتابع: "في كل حال، ليست مريم العذراء رمزًا مختصًّا بأحد، بل هي الشخصية المقدسة لدى المسيحيين والمسلمين على السواء، يجتمع على احترامها وتوقيرها الدينان معًا. يا مريم العذراء امسحي بضيائك العتم من سماء غزة ومن قلوب بعض أخوتنا".