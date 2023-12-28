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لبنان
دولارات مزوّرة
Lebanon 24
28-12-2023
|
17:06
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يجري تداول معلومات عن دولارات مزورة من فئة الـ50 بأرقام معينة، بانتظار بيان واضح من مصرف لبنان حول حقيقة ذلك، والإجراءات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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