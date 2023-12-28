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لبنان
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Lebanon 24
28-12-2023
|
17:30
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ما تزال جهات نافذة في المحور، تتدخل في تفاصيل ما يشهده الوضع الداخلي، لا سيما التعيينات الجاري البحث حولها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء:.
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