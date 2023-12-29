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لبنان

التوتر يعود مجدّداً.. ماذا يجري قبالة الحدود الجنوبية؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 03:30
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عاد التوتر اليوم الجمعة، إلى محيط البلدات الحدودية الجنوبية، حيث يسجل منذ ساعات الفجر تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا على علو متوسط، ويتزامن ذلك مع دوي صافرات الانذار في المستعمرات الاسرائيلية في أصبع الجليل الأعلى قبالة الحدود الجنوبية.  
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وذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّه وبسبب الخشية من تسلل مُسيرات من لبنان باتجاه اسرائيل، دوّت صافرات الإنذار في مستوطنات: كريات شمونة، مرجليوت، مسكاف عام، كفار يوفال، معيان باروخ، المنارة، المطلة، كفار جلعادي، بيت هيلل.
 
 
وتزامناً مع ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "حزب الله أطلق صواريخ مضادة للدبابات على "دوفيف" في الجليل الأعلى".
 
 
وكان قد أطلق جيش العدو الاسرائيلي صباحًا نيران رشاشاته الثقيلة على منطقة أطراف بلدة البستان من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
 
 
 
كما حلّق الطيران الاستطلاعي ليلا وحتى ساعات الصباح الاولى فوق قضاء صور والساحل البحري حتى مشارف مجرى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وفوق ساحل البحر قبالة الناقورة وبلدة القليلة. 
 
وتعرضت أطراف بلدات: رامية، الناقورة، جبلا اللبونة، العلام، الضهيرة، عيتا الشعب، شيحين، جبل بلاط، جانين، دبل والقوزح لقصف مدفعي ولعدد من الصواريخ (جو - ارض) من الطائرات المسيّرة، ما أدى في بلدة رامية الى قطع طريق فرعية، وقد عملت فرق الدفاع المدني على ازالة مخلفات الاعتداءات.
يذكر أن الجيش الاسرائيلي كثّف من اعتداءاته حيث بات يستهدف المنازل الآهلة بالسكان.
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