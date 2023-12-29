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لبنان
أزمة صدرية أنهت حياته.. هذا ما حصل مع "أحمد" خلال ممارسته هواية كرة القدم!
Lebanon 24
29-12-2023
|
00:44
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توفي الشاب أحمد خليلي من سكان مخيم البداوي، بعد تعرّضه لأزمة صدرية أثناء ممارسته هواية كرة القدم مع أصدقائه منذ حوالي الشهر، وفقاً لمندوبة "لبنان24".
وكان الشاب قد دخل نتيجة الأزمة الصدرية بغيبوبة طويلة، حيث ما لبث أن فارق الحياة أمس.
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