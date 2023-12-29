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لبنان

وزير إسرائيلي سابق يدعو الى احتلال جنوب لبنان!

Lebanon 24
29-12-2023 | 00:50
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دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إسرائيل، إلى السيطرة الأمنية، على شمال قطاع غزة، وإنشاء شريط أمني بعمق كيلومتر واحد على الأقل، داخل أراضي القطاع.
 
وفي منشور له عبر منصة "إكس" تحت عنوان "اليوم التالي"، طالب ليبرمان إسرائيل أيضا باحتلال جنوب لبنان، وتمركز الجيش الإسرائيلي، على نهر الليطاني.
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كما دعا إلى تدمير محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، مقدرا سيناريو قد يغادر فيه نحو 1.5 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نحو سيناء، طواعية، وفق تعبيره.
واعتبر ذلك "نتيجة ضرورية في أعقاب الحرب" على غزة.
وقال ليبرمان في منشوره إن "أي تسوية في مسألة ’اليوم التالي، يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا موجهة لحماس وحزب الله"، مشيرا إلى أن خسارتهما للأراضي التي يسيطرون عليها هي الثمن الباهظ الذي يجب أن يدفعاه. (سكاي نيوز)

 

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