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لبنان
تيار داخل "التيار"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-12-2023
|
01:15
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لا يزال الخلاف بين قيادات وكوادر "التيار الوطني الحرّ" بارزا وعلنياً منذ اندلاع المعركة بين "حزب الله" واسرائيل، ويبرز جناح عوني معارض لدعم الحزب في معركته، في مقابل جناح آخر يبالغ في دعم الحزب وتأييده حتى لو كانت المعركة تأييداً لفلسطين، من دون ان يتمكن رئيس "التيار " النائب جبران باسيل من ضبط هذا الخلاف.
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وتقول مصادر مطلعة " إن نائب رئيس "التيار" ناجي حايك، وبعد ان كوّن قاعدة عونية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تنسق معه بشكل شخصي، وبعد أن حصلت اعتراضات من بعض القياديين واتهامهم لحايك بتحريض بعض الناشطين العونيين لمهاجمة الحزب، بدأ حايك بشكل جدي مرحلة جديدة من التمايز.
وبحسب المصادر، فإن بعض مَن يتواصل مع حايك من الناشطين بدأوا ينتقدون قرارات قيادة "التيار" ويدعونها بشكل علني إلى فك التحالف مع "حزب الله"، اذ يعتبر هؤلاء ان هذا التحالف يضر "التيار" ويجعله خاضعا بالكامل..
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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